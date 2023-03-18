ХАМАС: палестинцы видят в России защитника их права на самоопределение и независимость
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«Россия является одним из важнейших сторонников реализации прав палестинского народа на его будущее, самоопределение и независимость», — цитирует РИА Новости Марзука.
Он отметил, что его нынешний визит отличается от предыдущих по причине происходящих в мире изменений.
По его словам, спецоперация России на Украине «вызвала замешательство в мире и в международной системе».
Ранее в российском МИД предупредили о риске полномасштабной силовой конфронтации в зоне палестино-израильского конфликта.