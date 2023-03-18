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ХАМАС: палестинцы видят в России защитника их права на самоопределение и независимость

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Палестинцы рассматривают Россию как одного из главных защитников их стремления к независимости и самоопределению, заявил глава отдела международных связей палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук по итогам визита в Москву.
ХАМАС: палестинцы видят в России защитника их права на самоопределение и независимость
  • Gettyimages.ru

«Россия является одним из важнейших сторонников реализации прав палестинского народа на его будущее, самоопределение и независимость», — цитирует РИА Новости Марзука.

Он отметил, что его нынешний визит отличается от предыдущих по причине происходящих в мире изменений.

По его словам, спецоперация России на Украине «вызвала замешательство в мире и в международной системе».

Ранее в российском МИД предупредили о риске полномасштабной силовой конфронтации в зоне палестино-израильского конфликта.

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