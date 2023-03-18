Посол: власти Индонезии работают над гарантиями для российских авиакомпаний

Индонезия работает над возможностью предоставить гарантии российским авиакомпаниям об отсутствии риска ареста самолётов при запуске прямых рейсов.

Об этом заявил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.

«Компаниям нужна гарантия, что, когда самолёт прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Минтранс Индонезии заинтересован в запуске прямых рейсов из Москвы.

Ранее в посольстве России в Джакарте сообщили, что власти Индонезии в данный момент не предпринимают шагов, направленных на отмену процедуры выдачи виз российским гражданам по прибытии.