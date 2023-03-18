Посол: власти Индонезии работают над гарантиями для российских авиакомпаний
- РИА Новости
Об этом заявил индонезийский посол в Москве Хосе Антонио Морато Таварес.
«Компаниям нужна гарантия, что, когда самолёт прилетит в Индонезию, он не будет конфискован. Теперь власти решают, есть ли у них возможность предоставить такую гарантию», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Минтранс Индонезии заинтересован в запуске прямых рейсов из Москвы.
Ранее в посольстве России в Джакарте сообщили, что власти Индонезии в данный момент не предпринимают шагов, направленных на отмену процедуры выдачи виз российским гражданам по прибытии.