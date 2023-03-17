Lidovky: российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS

Российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS и БМП «Стормер» украинских войск. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.

По его словам, беспилотник в последнее время завоевал на поле боя «немалое уважение».

«Ланцет»... уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП «Стормер», — приводит РИА Новости заявление Гобзы.

Ранее сообщалось, что российские специалисты модернизировали «Ланцет» с учётом опыта применения во время спецоперации на Украине.