Lidovky: российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS
- РИА Новости
По его словам, беспилотник в последнее время завоевал на поле боя «немалое уважение».
«Ланцет»... уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП «Стормер», — приводит РИА Новости заявление Гобзы.
Ранее сообщалось, что российские специалисты модернизировали «Ланцет» с учётом опыта применения во время спецоперации на Украине.