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Lidovky: российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS

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Российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS и БМП «Стормер» украинских войск. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза.
Lidovky: российский беспилотник «Ланцет» показал эффективность в уничтожении РСЗО HIMARS
  • РИА Новости

По его словам, беспилотник в последнее время завоевал на поле боя «немалое уважение».

«Ланцет»... уничтожает украинские цели западного происхождения, в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские БМП «Стормер», — приводит РИА Новости заявление Гобзы.

Ранее сообщалось, что российские специалисты модернизировали «Ланцет» с учётом опыта применения во время спецоперации на Украине.

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