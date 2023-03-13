РИА Новости: боевую часть «Ланцетов» усилили, учитывая опыт спецоперации
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Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, дроны получили более мощную боевую часть, новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью.
«Базовая версия дрона — «Изделие-52», которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО», — рассказали агентству.
В результате у ВС России есть два вида «Изделия-52» с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения.
Агентство отмечает, что это позволяет повысить гибкость применения таких боеприпасов в зависимости от тактической обстановки.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО «Stormer HVM» с помощью барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
В феврале стало известно, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет».