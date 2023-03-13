РИА Новости: боевую часть «Ланцетов» усилили, учитывая опыт спецоперации

Российские специалисты модернизировали барражирующие боеприпасы «Ланцет» с учётом опыта применения во время спецоперации на Украине.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, дроны получили более мощную боевую часть, новую оптико-электронную систему наведения и систему управления с новым программным обеспечением и улучшенной управляемостью.

«Базовая версия дрона — «Изделие-52», которая оснащена двойным Х-образным оперением, была существенно модернизирована по опыту применения в ходе СВО», — рассказали агентству.

В результате у ВС России есть два вида «Изделия-52» с меньшей и большей боевой частью и усовершенствованной системой управления и наведения.

Агентство отмечает, что это позволяет повысить гибкость применения таких боеприпасов в зависимости от тактической обстановки.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО «Stormer HVM» с помощью барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».

В феврале стало известно, что заводы «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет».