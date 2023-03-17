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Депутат Чепа назвал дешёвым фарсом решение Международного уголовного суда

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Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина.
Депутат Чепа назвал дешёвым фарсом решение Международного уголовного суда
  • РИА Новости

«Если говорить официальным языком, то мы, я имею в виду Госдуму, давно уже приняли закон, в соответствии с которым для нас это ничего не значит. А на самом деле это — политический спектакль, дешёвый фарс, который Запад пытается разыгрывать, и чем безнадёжнее ситуация, на которую рассчитывали США, тем изощрённее они становятся в своих бесполезных действиях», — сказал парламентарий.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее также заявила, что никакие решения Международного уголовного суда для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

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