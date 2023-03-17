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Северный флот: участники трёхстороннего морского учения России, КНР и Ирана вышли в море

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Участники трёхстороннего военно-морского учения «Морской пояс безопасности — 2023», в котором принимают участие ВМФ России, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая и Военно-морские силы Ирана, вышли в море для проведения учений.
Северный флот: участники трёхстороннего морского учения России, КНР и Ирана вышли в море
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«Корабли — участники учения вышли в море», — передаёт заявление РИА Новости.

Уточняется, что сейчас корабли Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» в Оманском заливе отрабатывают совместное тактическое маневрирование с эскадренным миноносцем Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», фрегатами «Саханд» и «Джамаран», корветом «Баяндор» и другими кораблями и судами Военно-морских сил Ирана.

15 марта в российском Минобороны сообщили, что трёхсторонние военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2023» стартовали в акватории Аравийского моря.

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