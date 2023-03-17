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Решетников допустил возможность безвиза для России и Ирана в 2023 году

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В 2023 году Россия и Иран планируют договориться по соглашению о безвизовых туристических поездках, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Решетников допустил возможность безвиза для России и Ирана в 2023 году
  • РИА Новости

«В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках», — цитирует министра ТАСС.

По словам Решетникова, на данный момент уже сформирован список туроператоров, которые готовы формировать такие группы россиян — 50 человек на срок до 15 дней. Он добавил, что уже удалось собрать перечень из 260 компаний в 60 субъектах.

«Этот документ уже передан коллегам из Ирана. Ждём от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен», — сказал Решетников, обращаясь к иранским коллегам.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал, что Москва готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

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