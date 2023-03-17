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Япония в ответ на пуск МБР КНДР введёт санкции против трёх северокорейских граждан

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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР приняли решение о введении санкций в отношении трёх северокорейских граждан.

Как уточняет РИА Новости, Токио ввёл санкции против заместителя главы департамента военной промышленности Чон Иль Хо, бывшего директора Генерального политического бюро армии КНДР Ким Су Гиля и бывшего главы департамента военной промышленности Ю Чжина.

16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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