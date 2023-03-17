Япония в ответ на пуск МБР КНДР введёт санкции против трёх северокорейских граждан
Как уточняет РИА Новости, Токио ввёл санкции против заместителя главы департамента военной промышленности Чон Иль Хо, бывшего директора Генерального политического бюро армии КНДР Ким Су Гиля и бывшего главы департамента военной промышленности Ю Чжина.
16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».
Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.