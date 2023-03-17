Япония в ответ на пуск МБР КНДР введёт санкции против трёх северокорейских граждан

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти в ответ на испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) КНДР приняли решение о введении санкций в отношении трёх северокорейских граждан.

Как уточняет РИА Новости, Токио ввёл санкции против заместителя главы департамента военной промышленности Чон Иль Хо, бывшего директора Генерального политического бюро армии КНДР Ким Су Гиля и бывшего главы департамента военной промышленности Ю Чжина. 16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17». Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.