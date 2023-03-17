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Политик Филиппо: у Макрона нет воли, чтобы быть посредником между Россией и Украиной

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Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что президент Франции Эммануэль Макрон не обладает достаточной волей, чтобы быть посредником между Россией и Украиной.

Об этом Филиппо сказал в беседе с РИА Новости.

«Думаю, что у Макрона нет настоящей воли играть такую роль (посредника между Россией и Украиной. — RT)», — подчеркнул он.

Политик также назвал Макрона «комедиантом» и «несерьёзным» человеком, поскольку французский лидер слишком часто меняет мнение.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Швейцария не сможет быть посредником в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

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