Во Франции раскрыли технологический прорыв в строительстве собора Парижской Богоматери

Пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошёл в 2019 году, позволил учёным во Франции раскрыть технологический прорыв в строительстве этого сооружения.

Об этом пишет портал Phys.org с ссылкой на PLoS ONE.

«Нотр-Дам однозначно первый готический собор, где железо рассматривалось как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы», — приводит портал выводы исследователей.

В публикации отмечается, что прийти к таким выводам учёным позволил случившийся в соборе пожар, после которого они получили доступ к тем частям здания, которые ранее были скрыты.

Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери, он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.