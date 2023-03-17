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Во Франции раскрыли технологический прорыв в строительстве собора Парижской Богоматери

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Пожар в соборе Парижской Богоматери, который произошёл в 2019 году, позволил учёным во Франции раскрыть технологический прорыв в строительстве этого сооружения.

Об этом пишет портал Phys.org с ссылкой на PLoS ONE.

«Нотр-Дам однозначно первый готический собор, где железо рассматривалось как действительный строительный материал для создания новой архитектурной формы», — приводит портал выводы исследователей.

В публикации отмечается, что прийти к таким выводам учёным позволил случившийся в соборе пожар, после которого они получили доступ к тем частям здания, которые ранее были скрыты.

Ранее реставраторы во Франции смонтировали шпиль для собора Парижской Богоматери, он полностью идентичен тому, который украшал храм до пожара в 2019 году.

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