«СТРАНА.ua»: украинцев возмутил карантин из-за ветрянки в палаточном городке в Берлине

Беженцы с Украины устроили «бунт» в связи с объявленным карантином из-за ветрянки в палаточном городке для беженцев в бывшем аэропорту Берлин-Тегель.

Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на соцсети одной из беженок.

По её словам, карантин объявили в связи с выявлением случая ветрянки у проживающего там ребёнка.

При этом, добавила беженка, «целую неделю» никто не обращал на это внимания.

«А в один день, когда поняли, закрыли палатки на карантин», — сказала она.

Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.