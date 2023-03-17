«СТРАНА.ua»: украинцев возмутил карантин из-за ветрянки в палаточном городке в Берлине
Об этом пишет издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на соцсети одной из беженок.
По её словам, карантин объявили в связи с выявлением случая ветрянки у проживающего там ребёнка.
При этом, добавила беженка, «целую неделю» никто не обращал на это внимания.
«А в один день, когда поняли, закрыли палатки на карантин», — сказала она.
Ранее беженцы с Украины рассказали, что они сталкиваются с оскорблениями и случаями нападений со стороны жителей Саксонии на востоке Германии.