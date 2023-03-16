Экс-советник Пентагона Макгрегор: США подготовили ВСУ для ударов по России
«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий», — сказал Макгрегор в своём видеоблоге на YouTube.
По его словам, в США считали Россию «хорошо вооружённой бензоколонкой», но это оказалось не так.
Он отметил, что российская армия располагает передовыми системами ПВО.
Ранее Макгрегор заявил, что окружение украинских войск в Артёмовске (Бахмуте) запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.