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Экс-советник Пентагона Макгрегор: США подготовили ВСУ для ударов по России

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США восемь лет готовили украинскую армию к нанесению ударов по России, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы приняли решение построить украинскую армию, целью которой было нанести вред России, мы потратили восемь лет на это, но мы не задумывались о последствиях наших действий», — сказал Макгрегор в своём видеоблоге на YouTube.

По его словам, в США считали Россию «хорошо вооружённой бензоколонкой», но это оказалось не так.

Он отметил, что российская армия располагает передовыми системами ПВО.

Ранее Макгрегор заявил, что окружение украинских войск в Артёмовске (Бахмуте) запустит цепную реакцию на Украине и приведёт к обрушению обороны ВСУ.

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