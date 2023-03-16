Лебедев рассказал, что его бесят попытки Зеленского выступать на церемонии «Оскара»
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Лебедев напомнил, что организаторы отказали Зеленскому в предоставлении площадки.
«Ты не будешь выступать». А также ни разу за всю церемонию «Оскара» не прозвучало ни слова «война», ни слова «Украина». То есть было довольно обидно», — сказал дизайнер.
Ранее Variety со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский второй раз подряд получил отказ в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». В академии отказались комментировать ситуацию.
Кроме того, в феврале сообщалось, что Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале в итальянском Сан-Ремо.