Лебедев рассказал, что его бесят попытки Зеленского выступать на церемонии «Оскара»

Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» заявил, что его бесят попытки украинского президента Владимира Зеленского выступать на всех международных публичных мероприятиях, в том числе на церемонии вручения «Оскара».

Лебедев напомнил, что организаторы отказали Зеленскому в предоставлении площадки.

«Ты не будешь выступать». А также ни разу за всю церемонию «Оскара» не прозвучало ни слова «война», ни слова «Украина». То есть было довольно обидно», — сказал дизайнер.

Ранее Variety со ссылкой на источники сообщало, что Зеленский второй раз подряд получил отказ в выступлении на церемонии вручения премии «Оскар». В академии отказались комментировать ситуацию.

Кроме того, в феврале сообщалось, что Зеленский не выступит с обращением на музыкальном фестивале в итальянском Сан-Ремо.