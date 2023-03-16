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Башар Асад: для восстановления Сирии после войны потребуется свыше $400 млрд

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Для восстановления Сирии после войны потребуется свыше $400 млрд (более 30,5 трлн рублей), сообщил сирийский президент Башар Асад в интервью старшему корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая.
Башар Асад: для восстановления Сирии после войны потребуется свыше $400 млрд
  • AFP
  • © SYRIAN TV

Как отметил Асад, цифра не окончательная, поскольку есть территории, которые до сих пор находятся не под контролем сирийских властей.

Кроме того, средства понадобятся для ликвидации последствий землетрясений.

«Потребуется примерно $50 млрд (3,8 трлн рублей. — RT). Но это тоже приблизительная цифра, поскольку нанесённый ущерб, будь то жилым домам, государственным объектам или инфраструктуре, ещё не до конца посчитан», — сказал Асад.

Также политик заявил, что САР перестала быть ареной для ирано-саудовского противостояния.

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