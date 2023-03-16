Гутерреш обеспокоен попытками исключать страны из организаций

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность попытками исключать страны из многосторонних органов, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что настаивает на приостановке членства России в МАГАТЭ.

«Я бы напомнил вам, что мы заявляли в прошлом, — мы говорили об обеспокоенности Генсека по поводу того, что касается исключения стран-членов из многосторонних органов в рамках системы ООН», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, решение о работе МАГАТЭ может принимать только совет управляющих данной организации.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в организации.