Гутерреш обеспокоен попытками исключать страны из организаций
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Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что настаивает на приостановке членства России в МАГАТЭ.
«Я бы напомнил вам, что мы заявляли в прошлом, — мы говорили об обеспокоенности Генсека по поводу того, что касается исключения стран-членов из многосторонних органов в рамках системы ООН», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.
По его словам, решение о работе МАГАТЭ может принимать только совет управляющих данной организации.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в организации.