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Гутерреш обеспокоен попытками исключать страны из организаций

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность попытками исключать страны из многосторонних органов, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Гутерреш обеспокоен попытками исключать страны из организаций
  • AP
  • © Hadi Mizban

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что настаивает на приостановке членства России в МАГАТЭ.

«Я бы напомнил вам, что мы заявляли в прошлом, — мы говорили об обеспокоенности Генсека по поводу того, что касается исключения стран-членов из многосторонних органов в рамках системы ООН», — цитирует РИА Новости Дюжаррика.

По его словам, решение о работе МАГАТЭ может принимать только  совет управляющих данной организации.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в организации.

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