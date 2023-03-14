Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ответил на предложение ограничить роль России в МАГАТЭ.

В ходе выступления в Вашингтоне он заявил, что «многие считают», что с учётом происходящих событий присутствие России в МАГАТЭ «должно быть урезано».

По словам Гросси, «некоторые дошли до крайности», предложив исключить Россию из организации.

«Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций», — цитирует его ТАСС.

Ранее Совет управляющих МАГАТЭ назначил Гросси гендиректором агентства на второй срок.