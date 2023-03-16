Армия Ливии нашла бочки с ураном, о пропаже которых сообщило МАГАТЭ

Военные Ливийской национальной армии (ЛНА) обнаружили бочки с природным ураном, о пропаже которых сообщило МАГАТЭ.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника ЛНА по моральной подготовке Халеда аль-Махджуба.

«Эти бочки были найдены в районе, находящемся всего в пяти километрах от склада по направлению к границе с Чадом», — заявил он.

По его словам, причастные к попытке кражи бочек не знали, что в них находится. Он также предположил, что бочки могла похитить одна из чадских вооружённых группировок.

Ранее сообщалось, что специалисты Международного агентства по атомной энергии выясняют обстоятельства пропажи 2,5 т урана в Ливии.