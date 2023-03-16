МАГАТЭ выясняет обстоятельства пропажи 2,5 тонны урана в Ливии

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняют обстоятельства пропажи 2,5 т урана в Ливии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителей агентства.

В сообщении говорится, что инспекторы МАГАТЭ 14 марта проводили проверочные мероприятия и обнаружили отсутствие на одном из объектов в Ливии десяти бочек, содержащих примерно 2,5 т природного урана в виде концентрата урановой руды.

Глава агентства Рафаэль Гросси 15 марта сообщил об этом странам — членам МАГАТЭ.

«Дальнейшие действия агентства будут связаны с выяснением обстоятельств вывоза ядерного материала и его нынешнего местонахождения», — заявили в МАГАТЭ.

Ранее эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%.