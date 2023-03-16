Ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией
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«Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет», — сказал Карлсон.
Он отметил, что США финансируют пенсионную систему Украины во время обрушения банков в собственной стране.
По его словам, Демократическая партия в случае начала войны с Россией использует это как предлог для подавления инакомыслия.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по инициативе Вашингтона.