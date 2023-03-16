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Ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией

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Противостояние России и США может закончиться открытым столкновением по причине действий вашингтонских политиков, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий Fox News Карлсон обвинил власти США в желании развязать войну с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Что ж, похоже, вам предстоит горячая война с Россией и Китаем, хотите вы этого или нет», — сказал Карлсон.

Он отметил, что США финансируют пенсионную систему Украины во время обрушения банков в собственной стране.

По его словам, Демократическая партия в случае начала войны с Россией использует это как предлог для подавления инакомыслия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по инициативе Вашингтона.

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