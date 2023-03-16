Вучич: Сербия будет наращивать сотрудничество с Венгрией в энергетике и инфраструктуре
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Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.
«Президент высказал ожидание, что за время мандата посла Маджара продолжит укреплять уже отличное экономическое сотрудничество с Венгрией», — приводит РИА Новости сообщение администрации сербского лидера.
Вучич также отметил, что Сербия заинтересована в дальнейшей интенсификации связей в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.