Сербия продолжит наращивать сотрудничество с Венгрией в энергетике и инфраструктуре.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

«Президент высказал ожидание, что за время мандата посла Маджара продолжит укреплять уже отличное экономическое сотрудничество с Венгрией», — приводит РИА Новости сообщение администрации сербского лидера.

Вучич также отметил, что Сербия заинтересована в дальнейшей интенсификации связей в сфере энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления Соединённых Штатов извлечь из него выгоду.