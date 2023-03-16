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Польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России

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Спецслужбы Польши задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России.
Польские спецслужбы задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«В последние дни Агентство внутренней безопасности задержало девять человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами... Задержанные — это иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести из них суд постановил применить временный арест», — цитирует его ТАСС.

По словам Каминьского, задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки».

В феврале пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк сообщила, что прокуратура Польши выдвинула постоянно проживающему в республике россиянину обвинения в шпионаже.

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