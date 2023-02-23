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Прокуратура Польши обвинила проживающего в стране россиянина в шпионаже

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Прокуратура Польши выдвинула постоянно проживающему в республике россиянину обвинения в шпионаже, заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.
Прокуратура Польши обвинила проживающего в стране россиянина в шпионаже
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup /

Как сообщает ТАСС, мужчина на протяжении долгих лет жил в Польше и занимался предпринимательством. 

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что он участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о Вооруженных силах Польши», — заявила Ваврынюк.

Она уточнила, что информация касалась расположения воинских частей, численности штата, денежного довольствия военнослужащих и деталей вооружений.

В январе замминистра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Варшава внесла в санкционный список ранее задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже.

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