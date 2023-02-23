Прокуратура Польши обвинила проживающего в стране россиянина в шпионаже

Прокуратура Польши выдвинула постоянно проживающему в республике россиянину обвинения в шпионаже, заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

Как сообщает ТАСС, мужчина на протяжении долгих лет жил в Польше и занимался предпринимательством.

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что он участвовал в деятельности российской военной разведки по добыче и сбору информации о Вооруженных силах Польши», — заявила Ваврынюк.

Она уточнила, что информация касалась расположения воинских частей, численности штата, денежного довольствия военнослужащих и деталей вооружений.

В январе замминистра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Варшава внесла в санкционный список ранее задержанного гражданина России, подозреваемого в шпионаже.