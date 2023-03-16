Илон Маск отреагировал на падение американского MQ-9 твитом с восклицательным знаком
Об этом пишет РИА Новости.
«!» — написал бизнесмен под постом одного из пользователей, посвящённым инциденту.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 столкнулся над Чёрным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды.
Российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.