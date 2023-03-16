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Demokraatti: запрос Украины на передачу поездов Allegro поразил правительство Финляндии

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Запрос Киева на передачу ему поездов Allegro, которые курсируют между Хельсинками и Петербургом, поставил в тупик правительство Финляндии.

Об этом информирует Demokraatti.

Как говорится в материале, заявление украинской стороны о желании использовать финские скоростные поезда Allegro поразило руководство Хельсинки.

При этом отмечается, что письменный запрос, переданный делегации премьер-министра страны, является серьёзным документом, и Финляндии нужно дать официальный ответ.

11 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что затронутая финским премьером Санной Марин тема поставок истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet на Украину ни с кем не обсуждалась.

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