В Госдепе прокомментировали действия России в ситуации с БПЛА США

В Госдепартаменте США допустили, что действия России в ситуации с упавшим в Чёрное море американским беспилотником могли быть непреднамеренными.

Об этом сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в эфире MSNBC.

Он допустил, что, возможно, инцидент с падением беспилотника в море произошёл ненамеренно.

При этом Прайс утверждает, что таких ситуаций больше не должно происходить, поскольку это могло привести к «более крупному инциденту».

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве отмечали, что в результате резкого маневрирования дрон перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.