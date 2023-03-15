В Госдепе прокомментировали действия России в ситуации с БПЛА США
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Об этом сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в эфире MSNBC.
Он допустил, что, возможно, инцидент с падением беспилотника в море произошёл ненамеренно.
При этом Прайс утверждает, что таких ситуаций больше не должно происходить, поскольку это могло привести к «более крупному инциденту».
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.
В министерстве отмечали, что в результате резкого маневрирования дрон перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.