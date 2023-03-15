Посол России Антонов заявил, что озвучил в Госдепе озабоченность Москвы действиями США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в ходе встречи в Госдепартаменте после инцидента с беспилотником озвучил российские озабоченности относительно действий Соединённых Штатов.

Об этом, как пишет РИА Новости, посол сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Антонова, в Госдепе он провёл 30-минутный разговор с заместителем американского госсекретаря Карен Донфрид.

Первые 15 минут беседа была посвящена самому инциденту, добавил он.

«И 15 минут мы говорили о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности США», — заключил Антонов.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

Позже Антонова вызвали в Госдеп.