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Генерал ВС США Бергер высказался о риске мировой войны из-за отсутствия связи во время ЧП

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Американский генерал, комендант Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Дэвид Бергер высказался о риске мировой войны из-за отсутствия каналов связи между великими державами во время серьёзных происшествий.
Генерал ВС США Бергер высказался о риске мировой войны из-за отсутствия связи во время ЧП
  • AP

Об этом пишет Daily Mail.

Генерал считает, что столкновение летательных аппаратов двух стран может привести к конфликту в том случае, если между властями этих государств плохо налажен контакт для урегулирования ситуации.

Бергер также заявил, что это, возможно, является его главным страхом.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что считает провокацией появление американского беспилотника над Чёрным морем.

В Минобороны России заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

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