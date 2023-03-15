Генерал ВС США Бергер высказался о риске мировой войны из-за отсутствия связи во время ЧП

Американский генерал, комендант Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Дэвид Бергер высказался о риске мировой войны из-за отсутствия каналов связи между великими державами во время серьёзных происшествий.

Об этом пишет Daily Mail.

Генерал считает, что столкновение летательных аппаратов двух стран может привести к конфликту в том случае, если между властями этих государств плохо налажен контакт для урегулирования ситуации.

Бергер также заявил, что это, возможно, является его главным страхом.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что считает провокацией появление американского беспилотника над Чёрным морем.

В Минобороны России заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.