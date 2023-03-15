Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений

Сирийский президент Башар Асад выразил благодарность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений в САР.

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хотел бы выразить благодарность министерствам и ведомствам Российской Федерации, которые помогали в ликвидации последствий землетрясений», — сказал Асад.

По его словам, благодаря российским специалистам удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба.

В свою очередь, Путин отметил, что землетрясение усугубило гуманитарную ситуацию в стране.

По его словам, Россия всячески помогает Сирии в борьбе с последствиями землетрясения.