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Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений

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Сирийский президент Башар Асад выразил благодарность России за помощь в ликвидации последствий землетрясений в САР.
Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«Я хотел бы выразить благодарность министерствам и ведомствам Российской Федерации, которые помогали в ликвидации последствий землетрясений», — сказал Асад.

По его словам, благодаря российским специалистам удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба.

В свою очередь, Путин отметил, что землетрясение усугубило гуманитарную ситуацию в стране.

По его словам, Россия всячески помогает Сирии в борьбе с последствиями землетрясения.

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