Президент Сирии Асад поблагодарил Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясений
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я хотел бы выразить благодарность министерствам и ведомствам Российской Федерации, которые помогали в ликвидации последствий землетрясений», — сказал Асад.
По его словам, благодаря российским специалистам удалось существенно сократить число жертв и масштабы ущерба.
В свою очередь, Путин отметил, что землетрясение усугубило гуманитарную ситуацию в стране.
По его словам, Россия всячески помогает Сирии в борьбе с последствиями землетрясения.