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Путин: Россия всячески помогает Сирии в борьбе с последствиями землетрясения

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всячески помогает властям Сирии в борьбе с последствиями землетрясения.
Путин: Россия всячески помогает Сирии в борьбе с последствиями землетрясения
  • РИА Новости

Об этом глава государства сообщил на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом.

Путин отметил, что землетрясение усугубило гуманитарную ситуацию в стране.

«Мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать. Там, как вы знаете, работали наши подразделения по линии МЧС России, а представители вооружённых сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения», — подчеркнул российский лидер.

2 марта Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве Сирии сообщил, что количество пострадавших в результате землетрясений в стране составило 414 304.

В САР начал работу российский многопрофильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим при землетрясении.

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