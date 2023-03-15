Путин: Россия и Сирия совместно достигли результатов в борьбе с международным терроризмом
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.
«Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооружённых сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Путин.
Российский президент добавил, что эти результаты способствуют стабилизации социально-экономической и внутриполитической ситуации в Сирии.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд делегаций в СБ ООН фактически потворствуют террористам в Идлибе, которые саботируют доставку гуманитарной помощи.