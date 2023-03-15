Путин: Россия и Сирия совместно достигли результатов в борьбе с международным терроризмом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям России и Сирии удалось достигнуть существенных результатов в борьбе с международным терроризмом.

Об этом глава государства сказал в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооружённых сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Путин.

Российский президент добавил, что эти результаты способствуют стабилизации социально-экономической и внутриполитической ситуации в Сирии.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд делегаций в СБ ООН фактически потворствуют террористам в Идлибе, которые саботируют доставку гуманитарной помощи.