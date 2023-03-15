Узнать больше

Путин: Россия и Сирия совместно достигли результатов в борьбе с международным терроризмом

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям России и Сирии удалось достигнуть существенных результатов в борьбе с международным терроризмом.
Путин: Россия и Сирия совместно достигли результатов в борьбе с международным терроризмом
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооружённых сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с терроризмом», — подчеркнул Путин.

Российский президент добавил, что эти результаты способствуют стабилизации социально-экономической и внутриполитической ситуации в Сирии.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ряд делегаций в СБ ООН фактически потворствуют террористам в Идлибе, которые саботируют доставку гуманитарной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить