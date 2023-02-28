Узнать больше

Полянский: ряд стран СБ ООН потворствует саботажу со стороны террористов в Идлибе

Короткая ссылка
Ряд делегаций в Совете Безопасности ООН фактически потворствует террористам в Идлибе, которые саботируют доставку гуманитарной помощи.
Полянский: ряд стран СБ ООН потворствует саботажу со стороны террористов в Идлибе
  • globallookpress.com
  • © Bernd von Jutrczenka/dpa

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«За прошедшие две недели с момента трагедии из-за откровенного саботажа со стороны террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»* так и не удалось отправить ни одного гуманитарного конвоя через линии соприкосновения», — цитирует его ТАСС.

По словам Полянского, речь идёт о «засевших в Идлибе боевиках, которые в одном случае принимают гуманитарную помощь, а в другом ставят ей заслон».

«Им, к сожалению, фактически потворствует ряд делегаций в Совете Безопасности», — отметил Полянский.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что террористы планируют диверсии и атаки на позиции армии Сирии и российских военнослужащих в идлибской зоне деэскалации.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить