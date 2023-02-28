Полянский: ряд стран СБ ООН потворствует саботажу со стороны террористов в Идлибе

Ряд делегаций в Совете Безопасности ООН фактически потворствует террористам в Идлибе, которые саботируют доставку гуманитарной помощи.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«За прошедшие две недели с момента трагедии из-за откровенного саботажа со стороны террористов «Хайат Тахрир аш-Шам»* так и не удалось отправить ни одного гуманитарного конвоя через линии соприкосновения», — цитирует его ТАСС.

По словам Полянского, речь идёт о «засевших в Идлибе боевиках, которые в одном случае принимают гуманитарную помощь, а в другом ставят ей заслон».

«Им, к сожалению, фактически потворствует ряд делегаций в Совете Безопасности», — отметил Полянский.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон в САР сообщил, что террористы планируют диверсии и атаки на позиции армии Сирии и российских военнослужащих в идлибской зоне деэскалации.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.