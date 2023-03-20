В Польше проанализировали намерения США усилить потенциал в Арктике «для сдерживания России»

Польский институт международных отношений (PISM) опубликовал доклад о новой национальной стратегии для Арктического региона США, где Россия рассматривается как «главный военный и геополитический соперник». Несмотря на то что стратегия не предусматривает увеличения участия НАТО в Арктике, США стремятся к более тесному сотрудничеству с партнёрами и странами — членами НАТО в регионе. С документом ознакомился RT.

Польский институт международных отношений опубликовал аналитический материал, посвящённый американской национальной стратегии для Арктического региона, которая была принята администрацией президента США Джо Байдена в октябре 2022 года.

По мнению польских специалистов, новая стратегия станет основой для повышения военной активности США, в том числе в европейской Арктике, с целью укрепления союзнических потенциалов, сдерживающих Россию, и «сведения к минимуму риска вооружённого конфликта».

«Хотя национальная стратегия для Арктического региона не предусматривает увеличения участия НАТО в Арктике, США планируют нарастить взаимодействие между союзниками путём более тесного сотрудничества с партнёрами и странами — членами НАТО в регионе, например Канадой, Данией, Исландией и Норвегией, а также со странами, которые стремятся к членству в НАТО (Финляндией и Швецией)», — отмечают в PISM.

В польском аналитическом центре приводят данные о том, что Россия продолжает модернизировать свою гражданскую и военную инфраструктуру в регионе, «одновременно наращивая военные мероприятия и пытаясь установить контроль над Северным морским путём».

Вашингтон, в свою очередь, стремится «исполнять роль лидера» и укреплять сотрудничество с союзниками и партнёрами, отмечается в документе.

«По сути, США стремятся проводить ответственную политику, в рамках которой обеспечивается баланс между борьбой с изменением климата и его последствиями и защитой собственных экономических интересов и интересов в области безопасности», — утверждают в польском аналитическом институте.

Исходя из новой арктической стратегии, США объявили об увеличении финансирования инфраструктурных проектов и оборону, например в модернизацию арктического флота Береговой охраны США.

Польские аналитики также считают, что в интересах стран НАТО продолжать наращивать оперативную совместимость и улучшать потенциал вооружённых сил для ведения деятельности в условиях Арктики.

«Это повысит военные возможности стран — членов альянса с тем, чтобы управлять оборонительной деятельностью в зимних условиях в регионе Балтийского моря», — отмечают в PISM.

Ранее председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил о вмешательстве НАТО в мирное сотрудничество других стран в Арктике.