Кирби: Вашингтон не хочет эскалации на Украине до конфликта между Россией и США
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«То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо хотел бы, — это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединёнными Штатами и Россией», — цитирует его РИА Новости.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.
В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.