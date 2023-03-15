Кирби: Вашингтон не хочет эскалации на Украине до конфликта между Россией и США

В Вашингтоне не хотели бы, чтобы эскалация на Украине переросла в конфликт между Россией и США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

«То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо хотел бы, — это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединёнными Штатами и Россией», — цитирует его РИА Новости.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.