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Песков об инциденте с американским БПЛА: отношения стран сейчас в низшей точке

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Отношения России и США сейчас в низшей точке и весьма плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря об инциденте с американским беспилотником.
Песков об инциденте с американским БПЛА: отношения стран сейчас в низшей точке
  • РИА Новости

«Что касается двусторонних отношений, мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии», — сказал Песков, отметив, что добавить об инциденте нечего, заявление Минобороны России было достаточно исчерпывающее.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

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