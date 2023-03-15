CNN: инцидент с беспилотником может заставить США сократить военную помощь Украине

Инцидент с падением американского беспилотника в Чёрное море может поставить вопрос о сокращении военной помощи Украине со стороны США. Об этом пишет телеканал CNN.

В статье утверждается, что в случае прихода к власти представителей Республиканской партии экс-президента Дональда Трампа или губернатора Флориды Рона Десантиса военная поддержка Киева может быть под угрозой.

Трамп заявил, что он является единственным кандидатом, кто «может остановить третью мировую войну», а главный посыл Десантиса заключается в том, что спасение Украины не является основным интересом нацбезопасности Соединённых Штатов.

«(Эти идеи. — RT), вероятно, получат ещё большую поддержку», — отмечается в тексте в контексте недавнего инцидента с американским беспилотником.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.