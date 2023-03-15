В Китае анонсировали совместные военно-морские учения с Ираном и Россией
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«Военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности — 2023» в Оманском заливе», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин заявила, что Вашингтон для сдерживания Пекина стремится увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), привлекая к ним всё больше стран.
В июле командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил, что Национальная гвардия Соединённых Штатов планирует расширение программ совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона (ИТР).