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Спикер правящей партии Зимбабве заявил об интересе к прямым покупкам российской нефти

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В Зимбабве намерены напрямую закупать российскую нефть, удобрения и сельхозтехнику. Об этом сообщил спикер правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва.
Спикер правящей партии Зимбабве заявил об интересе к прямым покупкам российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

«Мы покупаем удобрения у России через третьи страны, но мы бы хотели установить прямые отношения между российскими поставщиками удобрений и зимбабвийскими фермерами. Точно так же и в нефтяной отрасли», — приводит РИА Новости его слова. 

Мутсвангва добавил, что Зимбабве нужно сельскохозяйственное оборудование.

«Мы могли бы покупать в России необходимое оборудование. Нам нужно не менее 50 тыс. тракторов, чтобы мы могли развивать сельское хозяйство», — сказал политик.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран.

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