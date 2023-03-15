Эр-Рияд не будет продавать нефть установившим потолок цен на саудовские поставки странам
«Если экспорт саудовской нефти попадёт под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введёт потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», — сказал министр в интервью изданию Energy Intelligence.
Он отметил, что не удивится, в случае если другие страны сделают то же самое.
По его словам, политика ограничений цен на нефть провоцирует волатильность на рынке и замедляет развитие отрасли.
5 мая юридический комитет cената США одобрил «антикартельный законопроект» NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Предполагается, что документ позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК.