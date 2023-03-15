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Эр-Рияд не будет продавать нефть установившим потолок цен на саудовские поставки странам

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Эр-Рияд не будет продавать нефть странам, которые ввели потолок цен на саудовские поставки, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдул-Азиз бен Сальман Аль Сауд.

«Если экспорт саудовской нефти попадёт под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введёт потолок цен на наши поставки, и сократим производство нефти», — сказал министр в интервью изданию Energy Intelligence.

Он отметил, что не удивится, в случае если другие страны сделают то же самое.

По его словам, политика ограничений цен на нефть провоцирует волатильность на рынке и замедляет развитие отрасли.

5 мая юридический комитет cената США одобрил «антикартельный законопроект» NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Предполагается, что документ позволит федеральному правительству предъявлять в судах антимонопольные иски к членам ОПЕК.

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