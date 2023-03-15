Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен подверг критике заявление Европейского командования Вооружённых сил США о том, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Чёрным морем.

«Почему они продолжают говорить, что российский самолёт столкнулся с БПЛА? Россия просто сбила бы его, если бы захотела», — приводит РИА Новости слова Дрейвена в Twitter.

Он отметил, что пилоту незачем рисковать жизнью ради уничтожения беспилотного аппарата.

Ветеран добавил, что риторика США безумна и легко опровергается.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве заявили, что в результате резкого маневрирования беспилотник США перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.