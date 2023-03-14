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Захарова назвала лицемерными заявления США и ЕС о позиции России по зерновой сделке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лицемерными заявления США и представительства ЕС в Москве о позиции России по продлению зерновой сделки.
Захарова назвала лицемерными заявления США и ЕС о позиции России по зерновой сделке
  • РИА Новости

Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского МИД.

Как пишет ТАСС, ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон не согласен с тем, что исключения из санкций Запада против России, касающиеся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работают.

По словам Захаровой, комментарии представителей США и ЕС поражают «лицемерием, непрофессионализмом, полным искажением реальных фактов».

Также она заявила, что принятое российской стороной решение продлить зерновую сделку на 60 дней оказалось для США и ЕС своего рода «холодным душем».

Ранее российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что Россия решила продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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