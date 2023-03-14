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Джон Кирби: США продолжат и далее летать над Чёрным морем, несмотря на инцидент с дроном

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США будут и далее летать над Чёрным морем, несмотря на ситуацию с падением дрона MQ-9 после инцидента с «российским Су-27», сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Джон Кирби: США продолжат и далее летать над Чёрным морем, несмотря на инцидент с дроном
  • AP
  • © Patrick Semansky

Как утверждает чиновник, США не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами.

«Если они хотят послать сообщение о своём желании удержать нас от полётов над Чёрным морем, этого не случится», — цитирует его РИА Новости.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

Президенту США Джо Байдену доложили об инциденте.

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