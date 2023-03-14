Джон Кирби: США продолжат и далее летать над Чёрным морем, несмотря на инцидент с дроном
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- © Patrick Semansky
Как утверждает чиновник, США не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами.
«Если они хотят послать сообщение о своём желании удержать нас от полётов над Чёрным морем, этого не случится», — цитирует его РИА Новости.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
Президенту США Джо Байдену доложили об инциденте.