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Байдена проинформировали о падении дрона США в Чёрное море

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Президенту США Джо Байдену доложили о падении американского дрона MQ-9 в акватории Чёрного моря.
Байдена проинформировали о падении дрона США в Чёрное море
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу инцидента.

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