Байдена проинформировали о падении дрона США в Чёрное море
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Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу инцидента.