Байдена проинформировали о падении дрона США в Чёрное море

Президенту США Джо Байдену доложили о падении американского дрона MQ-9 в акватории Чёрного моря.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Президент был проинформирован своим помощником по нацбезопасности», — сказал он. Его слова приводит РИА Новости.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

Госдеп США намерен провести контакты с Россией по поводу инцидента.