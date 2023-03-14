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Шольц: в ФРГ нет причин для серьёзного беспокойства из-за банкротства банка SVB

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц рекомендовал германским вкладчикам сохранять спокойствие на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Шольц: в ФРГ нет причин для серьёзного беспокойства из-за банкротства банка SVB
  • AP
  • © Michael Sohn

Как пишет ТАСС, по его словам, германские органы финансового надзора ведут «тщательный мониторинг ситуации».

«Это лучшее, что можно сделать для обеспечения надёжности вкладов. В этом плане в Германии нет причин для серьёзного беспокойства», — заявил Шольц.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в банковском секторе России.

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