Шольц: в ФРГ нет причин для серьёзного беспокойства из-за банкротства банка SVB

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рекомендовал германским вкладчикам сохранять спокойствие на фоне банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Как пишет ТАСС, по его словам, германские органы финансового надзора ведут «тщательный мониторинг ситуации».

«Это лучшее, что можно сделать для обеспечения надёжности вкладов. В этом плане в Германии нет причин для серьёзного беспокойства», — заявил Шольц.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в банковском секторе России.