Шольц: в ФРГ нет причин для серьёзного беспокойства из-за банкротства банка SVB
- AP
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Как пишет ТАСС, по его словам, германские органы финансового надзора ведут «тщательный мониторинг ситуации».
«Это лучшее, что можно сделать для обеспечения надёжности вкладов. В этом плане в Германии нет причин для серьёзного беспокойства», — заявил Шольц.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что проблемы в банковской системе США практически никак не могут сказаться на ситуации в банковском секторе России.