Суд в ФРГ отклонил иск «Роснефти» против передачи её активов под внешнее управление

Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу её активов под внешнее управление.

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