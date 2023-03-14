Суд в ФРГ отклонил иск «Роснефти» против передачи её активов под внешнее управление
- globallookpress.com
- © IMAGO/Sascha Steinach
Об этом сообщает Der Spiegel.
«Федеральный административный суд утвердил внешнее управление двумя немецкими дочерними компаниями российской нефтяной компании «Роснефть», — говорится в материале.
Ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были переданы под управление регулятора Германии.
В российской компании назвали решение Берлина о передаче активов нарушением всех принципов рыночной экономики.