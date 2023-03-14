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Суд в ФРГ отклонил иск «Роснефти» против передачи её активов под внешнее управление

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Суд в Германии отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу её активов под внешнее управление.
Суд в ФРГ отклонил иск «Роснефти» против передачи её активов под внешнее управление
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Sascha Steinach

Об этом сообщает Der Spiegel.

«Федеральный административный суд утвердил внешнее управление двумя немецкими дочерними компаниями российской нефтяной компании «Роснефть», — говорится в материале.

Ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были переданы под управление регулятора Германии.

В российской компании назвали решение Берлина о передаче активов нарушением всех принципов рыночной экономики.

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