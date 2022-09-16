«Роснефть» назвала решение ФРГ об активах компании нарушением принципов рыночной экономики
- РИА Новости
Ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были переданы под управление регулятора Германии.
«Роснефть» видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», — приводит РИА Новости заявление.
В компании добавили, что выполняли обязательства по поставкам в Германию и планировали новые контракты.
В августе СМИ сообщали, что в Германии создали компанию для возможной национализации Gazprom Germania.