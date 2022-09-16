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«Роснефть» назвала решение ФРГ об активах компании нарушением принципов рыночной экономики

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Решение Берлина передать активы «Роснефти» под управление немецкого регулятора является нарушением всех принципов рыночной экономики. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
«Роснефть» назвала решение ФРГ об активах компании нарушением принципов рыночной экономики
  • РИА Новости

Ранее Минэкономики ФРГ сообщило, что Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing были переданы под управление регулятора Германии.

«Роснефть» видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности», — приводит РИА Новости заявление.

В компании добавили, что выполняли обязательства по поставкам в Германию и планировали новые контракты.

В августе СМИ сообщали, что в Германии создали компанию для возможной национализации Gazprom Germania.

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