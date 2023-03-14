В Малави по меньшей мере 99 человек погибли в результате циклона
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По его словам, больше всего пострадал город Блантайр — финансовый и торговый центр Малави. Здесь зарегистрировано 85 погибших, ещё 134 человека пострадали.
Правительство Малави объявило чрезвычайное положение на юге страны, власти оказывают всестороннюю поддержку пострадавшим.
После Малави «Фредди» обрушился на Мозамбик и Мадагаскар, в результате чего в обоих государствах погибли более 20 человек, а тысячи других были вынуждены оставить свои дома.
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) назвала циклон «очень редким», а его траекторию — «невероятной и опасной».