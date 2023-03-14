Узнать больше

В Малави по меньшей мере 99 человек погибли в результате циклона

Короткая ссылка
В Южной Африке из-за циклона «Фредди», обрушившегося на юг Малави, погибли как минимум 99 человек, сообщил CNN комиссар Департамента по борьбе со стихийными бедствиями страны Чарльз Калемба.
В Малави по меньшей мере 99 человек погибли в результате циклона
  • AP
  • © Thoko Chikondi

По его словам, больше всего пострадал город Блантайр — финансовый и торговый центр Малави. Здесь зарегистрировано 85 погибших, ещё 134 человека пострадали.

Правительство Малави объявило чрезвычайное положение на юге страны, власти оказывают всестороннюю поддержку пострадавшим.

После Малави «Фредди» обрушился на Мозамбик и Мадагаскар, в результате чего в обоих государствах погибли более 20 человек, а тысячи других были вынуждены оставить свои дома.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) назвала циклон «очень редким», а его траекторию — «невероятной и опасной».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить