В Малави по меньшей мере 99 человек погибли в результате циклона

В Южной Африке из-за циклона «Фредди», обрушившегося на юг Малави, погибли как минимум 99 человек, сообщил CNN комиссар Департамента по борьбе со стихийными бедствиями страны Чарльз Калемба.

По его словам, больше всего пострадал город Блантайр — финансовый и торговый центр Малави. Здесь зарегистрировано 85 погибших, ещё 134 человека пострадали.

Правительство Малави объявило чрезвычайное положение на юге страны, власти оказывают всестороннюю поддержку пострадавшим.

После Малави «Фредди» обрушился на Мозамбик и Мадагаскар, в результате чего в обоих государствах погибли более 20 человек, а тысячи других были вынуждены оставить свои дома.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) назвала циклон «очень редким», а его траекторию — «невероятной и опасной».