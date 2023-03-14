ЕС утвердил увеличение фонда для военной помощи за рубежом на €2 млрд

Совет Евросоюза увеличил потолок финансирования так называемого Европейского фонда мира на €2 млрд, чтобы нарастить помощь в военной сфере и сфере безопасности основным партнёрам, в том числе Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет принял решение увеличить потолок финансирования Европейского фонда мира до €7,979 миллиарда до 2027 года для того, чтобы обеспечить покрытие дополнительных финансовых потребностей», — говорится в документе.

Ранее замглавы ЕК Валдис Домбровскис сообщил, что до конца 2023 года Еврокомиссия отменит бюджетные послабления в ЕС, введённые в связи с пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине.