Замглавы Еврокомиссии анонсировал ужесточение финансовой дисциплины в ЕС

До конца 2023 года Еврокомиссия отменит бюджетные послабления в ЕС, введённые в связи с пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, заявил замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощённых правил предоставления государственной помощи бизнесу... Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что это решение предусматривает возврат к жёстким правилам предоставления государственных дотаций европейским компаниям.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что в следующие два года страны ЕС намерены потратить дополнительно €70 млрд на оборону.

Вместе с этим еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.