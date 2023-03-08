Замглавы Еврокомиссии анонсировал ужесточение финансовой дисциплины в ЕС
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«Еврокомиссия объявляет о прекращении действия в конце 2023 года упрощённых правил предоставления государственной помощи бизнесу... Еврокомиссия призывает страны ЕС стабилизировать свои бюджеты в 2023 году», — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что это решение предусматривает возврат к жёстким правилам предоставления государственных дотаций европейским компаниям.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что в следующие два года страны ЕС намерены потратить дополнительно €70 млрд на оборону.
Вместе с этим еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что оборонной промышленности ЕС следует перейти к модели экономики военного времени.