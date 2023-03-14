Spiegel: предположительно связанная с терактом на «Северных потоках» яхта обнаружена
«Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам «Северного потока», стоит на мысе Буг на острове Рюген», — говорится в материале.
Отмечается, что данная территория является бывшим военным портом.
По данным издания, использовавшийся для аренды судна адрес электронной почты может указывать на Украину.
Ранее издание Spiegel сообщило о модели и курсе следования яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».