Spiegel: предположительно связанная с терактом на «Северных потоках» яхта обнаружена

Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, использовали при подготовке к теракту на «Северных потоках», находится на мысе Буг немецкого острова Рюген, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные расследования.

«Согласно исследованию Spiegel, судно, на котором предполагаемая группа подрывников отправилась к трубопроводам «Северного потока», стоит на мысе Буг на острове Рюген», — говорится в материале.

Отмечается, что данная территория является бывшим военным портом.

По данным издания, использовавшийся для аренды судна адрес электронной почты может указывать на Украину.

Ранее издание Spiegel сообщило о модели и курсе следования яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».