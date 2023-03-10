Spiegel сообщил подробности о яхте, вероятно, связанной со взрывом на «Северных потоках»
Статья опубликована на сайте издания.
«Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда», — приводит текст публикации РИА Новости.
Уточняется, что данное судно приписано к порту Бреге на острове Рюген.
Издание также показало снимки яхты.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах.