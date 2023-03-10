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Spiegel сообщил подробности о яхте, вероятно, связанной со взрывом на «Северных потоках»

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Немецкое издание Spiegel сообщило о модели и курсе следования яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Статья опубликована на сайте издания.

«Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда», — приводит текст публикации РИА Новости.

Уточняется, что данное судно приписано к порту Бреге на острове Рюген.

Издание также показало снимки яхты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах.

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