Spiegel сообщил подробности о яхте, вероятно, связанной со взрывом на «Северных потоках»

Немецкое издание Spiegel сообщило о модели и курсе следования яхты, которая якобы использовалась в ходе подготовки взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Статья опубликована на сайте издания. «Судно, на котором, как предполагается, диверсанты перевезли взрывные устройства, является парусной яхтой «Андромеда», — приводит текст публикации РИА Новости. Уточняется, что данное судно приписано к порту Бреге на острове Рюген. Издание также показало снимки яхты. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» нельзя спускать на тормозах.